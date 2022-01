Visionner des vidéos YouTube sur le parking du supermarché, cela devrait être bientôt possible dans quelques nouveaux modèles de Volvo.

Voilà ce que Google vient d'annoncer sur son blog. Il s'agit en l'occurrence des V90, XC40 Recharge et de quelques autres modèles supportant Android Automotive. Ces voitures embarqueront des applis de loisirs, telles YouTube, à utiliser sur l'écran intégré. Point important: cela ne sera possible que si la voiture est à l'arrêt. L'idée sous-jacente est d'utiliser la fonction, lorsque vous attendez vos enfants à la sortie de l'école ou de leur lieu d'activité sportive, ou que vous êtes en train de recharger votre voiture électrique.

De plus, ces modèles de Volvo vous permettront de faire appel à Google Assistant pour activer à distance l'airco par exemple (via le réseau). Un peu de préchauffage ou de rafraîchissement ambiant devrait donc être possible, alors que vous cheminez vers l'endroit où vous avez parqué votre véhicule. Les propriétaires d'un téléphone Android pourraient en outre l'utiliser comme clé de voiture. L'assistant serait entre autres capable de fermer ou d'ouvrir les portières et d'indiquer l'état de la batterie via une appli. Des fonctions similaires sont aussi prévues dans les voitures de Polestar et de General Motors.

