Des données qui avaient été dérobées suite à une attaque perpétrée contre la ville de Grammont il y a deux semaines, ont été publiées par des pirates dans le web clandestin (dark web). La ville avait refusé de verser une rançon.

La bande qui avait fin janvier lancé une attaque au rançongiciel contre la ville de Grammont (Geraardsbergen), a publié une série de données sur son site situé dans le web clandestin, une partie d'internet qui n'est pas accessible via les moteurs de recherche classiques. La bande avait annoncé cette publication il y a quelque temps déjà en utilisant un chronomètre destiné manifestement à convaincre la ville de verser la rançon exigée.

Tel n'a donc pas été le cas. Les données ont à présent été publiées et du côté de la ville, on déclare à la chaîne flamande VRT examiner de quelles données il s'agit précisément. 'Nous sommes à présent activement occupés à une analyse, conjointement avec le conseil politique et la direction, de ce qui a été publié et du contenu. Personne ne souhaite voir apparaître publiquement des données confidentielles. Une fois l'analyse terminée, nous communiquerons d'une manière appropriée', déclare Jan de Smet, en charge de l'informatique à la ville de Grammont, à VRT news.

En raison de l'attaque, qui a entraîné le verrouillage des ordinateurs de la ville, les services et les guichets ont été tout un temps perturbés. C'est le rançongiciel (ransomware) de LockBit qui a été utilisé pour l'occasion, celui-là même qui avait précédemment servi aussi pour le piratage de la poste britannique Royal Mail.

