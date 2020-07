Les actionnaires de BICS envisagent la revente possible de 51 pour cent de leurs actions dans l'entreprise, ce que confirme Proximus à l'agence Belga.

L'entreprise confirme ainsi l'information publiée par le journal De Tijd. Proximus signale qu'elle souhaite garder une participation de 49 pour cent dans BICS. Selon la firme télécom, des négociations sont en cours avec des investisseurs potentiels. Ce n'est pas la première fois qu'elles déboucheraient sur un accord ou une transaction.

BICS (Belgacom International Carrier Services) est en charge des activités carrier internationales du groupe Proximus. L'entreprise se focalise donc sur le transfert des données et sur le trafic réseau entre opérateurs.

BICS est elle-même une co-entreprise créée en 2005 par l'ex-Belgacom et Swisscom. En 2009, la sud-africaine MTN était venue s'y ajouter. Actuellement, Proximus détient 57,6% des actions dans BICS, Swisscom 22,4% et MTN Group 20%. Swisscom et MTN Group voudraient cependant depuis quelque temps déjà se défaire de leurs actions, selon De Tijd. Comme à présent, Proximus confirme également vouloir revendre une partie de ses actions, un éventuel repreneur pourrait disposer d'une participation majoritaire dans l'entreprise.

En 2018, BICS a enregistré un chiffre d'affaires d'1,2 milliard d'euros et est ainsi l'une des plus grandes entreprises ICT du pays. Dans le Trends Top, elle occupe la 6ème place de ce secteur.

