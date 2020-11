Les firmes télécoms Proximus et Citymesh ont conclu un accord qui permettra à Citymesh de proposer à ses clients des services télécoms fixes et mobiles via le réseau de Proximus. L'entreprise technologique d'Oostkamp a décroché le mois dernier la dernière licence 4G nationale disponible.

Grâce à cet accord, Citymesh disposera des éléments nécessaires pour étendre davantage encore sa gamme pour le marché B2B. Selon Proximus, cet accord souligne aussi l'attitude ouverte de l'opérateur sur le plan de la collaboration et de la fourniture d'une connectivité de type gigabit à divers partenaires.

Mobile Virtual Network Operator

La collaboration entre Proximus et Citymesh couvrira plusieurs domaines professionnels. Pour la partie mobile, une configuration MVNO (Mobile Virtual Network Operator) assurera la continuité des services vocaux et SMS sur les réseaux 4G ou 5G privés de Citymesh et en dehors, via le réseau public de Proximus. L'accord permettra en outre à Citymesh de renforcer son offre au niveau des réseaux privés pour les clients industriels.

Pour ce qui est du réseau fixe, Citymesh pourra proposer à ses clients une connectivité internet et Explore, et revendre les produits 'wholesale' de Proximus pour la voix.

Citymesh est active depuis plus de dix ans en tant qu'acteur de niche sur le marché télécom. L'entreprise se focalise sur les segments en croissance comme l'industrie, les soins de santé, la logistique et les réseaux urbains privés. A l'entendre, elle serait le seul opérateur belge à avoir déjà déployé des réseaux privés à grande échelle, par exemple dans le port de Zeebrugge ou à Brussels Airport. Citymesh dispose également d'une licence limitée pour les réseaux 5G.

