Proximus a augmenté chez 1,65 million de clients la vitesse de chargement de leur connexion internet fixe. Pour la plupart des abonnements, il s'agit là d'une adaptation permanente. Et pour les clients disposant d'une formule Internet Start, la hausse pourrait ne s'appliquera que pendant la durée des mesures de confinement actuelles.

La vitesse de chargement ('upload') détermine la durée de transfert des données d'un ordinateur ou d'un autre appareil vers internet. Une vitesse supérieure permet aux utilisateurs d'expédier plus rapidement de gros fichiers et améliore l'expérience lors de l'utilisation d'applications de visioconférence et de jeux en ligne. En raison de la crise du corona, Proximus a enregistré un quasi-doublement du volume de chargement total de la part de ses clients disposant d'une connexion internet fixe en moins d'un mois.

Plus rapide tant en VDSL qu'avec la fibre

Les nouvelles vitesses de chargement maximales sont dépendantes de l'abonnement du client et sont toujours théoriques. Elles dépendent de nombreux paramètres, tels la disponibilité de VDSL et de la fibre, le câblage interne et l'utilisation d'une connexion par câble par rapport au wifi. Les vitesses de chargement de Proximus sont désormais les suivantes:

Les clients disposant d'Internet Start voient leur vitesse de chargement maximale passer temporairement de 4 à 20 Mbps et ce, au minimum pendant la durée des mesures de confinement actuelles. Les clients Internet Comfort (notamment les packs Minimus et Epic combo light) peuvent compter sur une augmentation permanente de leur vitesse de chargement maximale de 6 à 20 Mbps.

Pour les clients Internet Maxi (y compris tous les packs Tuttimus et Familus, et Epic combo full), la vitesse de chargement passe de 15 à 20 Mbps. Les clients Bizz Internet (y compris le pack Bizz All-in) disposent à présent d'une vitesse de chargement maximale de 30 Mbps (contre 20 Mbps précédemment).

Lisez aussi: Proximus accélère son investissement dans la fibre optique

Les clients du réseau à fibre ont été également mis à niveau. La vitesse de chargement a en effet été augmentée jusqu'à 20 Mbps pour Internet Start Fiber, jusqu'à 30 Mbps pour Internet Maxi Fiber et jusqu'à 50 Mbps pour Bizz Internet Fiber et pour tous les clients disposant de l'option de vitesse Fiber Boost.

A l'avenir, le déploiement du réseau à fibre de Proximus devrait générer une nouvelle augmentation des vitesses tant de chargement que de téléchargement. Le 31 mars, Proximus annonçait que le déploiement de la fibre serait sensiblement accéléré dans les années à venir. L'entreprise ambitionne en effet d'y connecter 2,4 millions d'habitations d'ici 2025.

La vitesse de chargement ('upload') détermine la durée de transfert des données d'un ordinateur ou d'un autre appareil vers internet. Une vitesse supérieure permet aux utilisateurs d'expédier plus rapidement de gros fichiers et améliore l'expérience lors de l'utilisation d'applications de visioconférence et de jeux en ligne. En raison de la crise du corona, Proximus a enregistré un quasi-doublement du volume de chargement total de la part de ses clients disposant d'une connexion internet fixe en moins d'un mois.Les nouvelles vitesses de chargement maximales sont dépendantes de l'abonnement du client et sont toujours théoriques. Elles dépendent de nombreux paramètres, tels la disponibilité de VDSL et de la fibre, le câblage interne et l'utilisation d'une connexion par câble par rapport au wifi. Les vitesses de chargement de Proximus sont désormais les suivantes:Les clients disposant d'Internet Start voient leur vitesse de chargement maximale passer temporairement de 4 à 20 Mbps et ce, au minimum pendant la durée des mesures de confinement actuelles. Les clients Internet Comfort (notamment les packs Minimus et Epic combo light) peuvent compter sur une augmentation permanente de leur vitesse de chargement maximale de 6 à 20 Mbps.Pour les clients Internet Maxi (y compris tous les packs Tuttimus et Familus, et Epic combo full), la vitesse de chargement passe de 15 à 20 Mbps. Les clients Bizz Internet (y compris le pack Bizz All-in) disposent à présent d'une vitesse de chargement maximale de 30 Mbps (contre 20 Mbps précédemment).Les clients du réseau à fibre ont été également mis à niveau. La vitesse de chargement a en effet été augmentée jusqu'à 20 Mbps pour Internet Start Fiber, jusqu'à 30 Mbps pour Internet Maxi Fiber et jusqu'à 50 Mbps pour Bizz Internet Fiber et pour tous les clients disposant de l'option de vitesse Fiber Boost.A l'avenir, le déploiement du réseau à fibre de Proximus devrait générer une nouvelle augmentation des vitesses tant de chargement que de téléchargement. Le 31 mars, Proximus annonçait que le déploiement de la fibre serait sensiblement accéléré dans les années à venir. L'entreprise ambitionne en effet d'y connecter 2,4 millions d'habitations d'ici 2025.