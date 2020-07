Afin d'accélérer encore l'ambition exprimée de fournir d'ici 2025 la fibre optique à 2,4 millions de ménages et d'entreprises, Proximus annonce avoir conclu des accords avec Eurofiber et Delta Fiber.

Fin mars, Proximus faisait part de son ambition d'accélérer le déploiement de son réseau de fibre optique dans le but d'y connecter 2,4 millions d'habitations et d'entreprises pour 2025. Pour y arriver, Proximus a à présent conclu des accords avec deux firmes néerlandaises spécialisées: Eurofiber et Delta Fiber. "L'objectif est d'effectuer une accélération sensible de quelque 30% par rapport à notre objectif qui est de connecter 2,4 millions d'habitations et d'entreprises à la fibre à l'horizon 2025", déclare le CEO de Proximus, Guillaume Boutin. Cela correspond à une couverture en fibre de 50% environ.

Delta Fiber en Flandre

Conjointement avec Delta Fiber, Proximus entend développer un réseau en fibre optique dans différentes villes et contrées en Flandre. On ne sait pas encore comment va se présenter la structure de la collaboration. Une co-entreprise est encore et toujours possible. Le réseau sera également disponible pour les clients 'wholesale'. Dans le cadre de cette collaboration, le but est de pouvoir connecter 1,5 million d'habitations et d'entreprises environ à la fibre en Flandre.

Eurofiber en Wallonie

Pour la Wallonie, il est question d'un accord similaire conclu cette fois avec Eurofiber. L'objectif est d'y étendre de manière économique le déploiement de la fibre jusqu'à l'habitation ('fiber-to-the-home') comme on l'appelle. Toutes les parties intéressées y auront un accès ouvert dans des conditions non-discriminatoires. Tout comme avec Delta Fiber, les conditions spécifiques doivent encore être négociées et ici aussi, une co-entreprise constitue l'une des pistes possibles pour le concept, l'installation, la maintenance et les futures mises à niveau du réseau de fibre optique. Grâce à cette collaboration, Proximus espère pouvoir connecter à la fibre au moins 500.000 habitations et entreprises en Wallonie.

"Ces partenariats permettront aussi une évolutivité nettement plus poussée après 2025, afin que d'ici la fin de 2028, jusqu'à 4,2 millions de maisons et d'entreprises puissent être connectés à la fibre. Cela reviendra à une couverture de quelque 70%", déclare Boutin. Le déploiement de la fibre a été entre-temps démarré dans onze villes belges.

Les plans d'investissement pour la fibre optique persistent, mais sur d'autres fronts, Proximus doit réaliser des économies. C'est ainsi que la crise du corona a déjà eu un impact direct de 20 millions d'euros sur le bénéfice, surtout à cause d'une réduction de l'utilisation de l'itinérance ('roaming') au deuxième trimestre. Pour le reste de l'année, l'entreprise table sur un nouvel impact (-40 millions) en raison des restrictions en matière de voyages et du report possible de projets ICT dans les entreprises. Au deuxième trimestre, Proximus a déjà fortement réduit ses coûts (-8,8 pour cent). Ces trois derniers mois, son chiffre d'affaires a été de quasiment 6 pour cent inférieur pour s'établir à 1,33 milliard d'euros, mais le recul du bénéfice brut (ebitda) est resté limité à 1,5 pour cent (477 millions d'euros). Proximus confirme ce vendredi ses prévisions avec un bénéfice de groupe sous-jacent dans la partie supérieure de la fourchette de 780 à 800 millions d'euros.

Fin mars, Proximus faisait part de son ambition d'accélérer le déploiement de son réseau de fibre optique dans le but d'y connecter 2,4 millions d'habitations et d'entreprises pour 2025. Pour y arriver, Proximus a à présent conclu des accords avec deux firmes néerlandaises spécialisées: Eurofiber et Delta Fiber. "L'objectif est d'effectuer une accélération sensible de quelque 30% par rapport à notre objectif qui est de connecter 2,4 millions d'habitations et d'entreprises à la fibre à l'horizon 2025", déclare le CEO de Proximus, Guillaume Boutin. Cela correspond à une couverture en fibre de 50% environ.Conjointement avec Delta Fiber, Proximus entend développer un réseau en fibre optique dans différentes villes et contrées en Flandre. On ne sait pas encore comment va se présenter la structure de la collaboration. Une co-entreprise est encore et toujours possible. Le réseau sera également disponible pour les clients 'wholesale'. Dans le cadre de cette collaboration, le but est de pouvoir connecter 1,5 million d'habitations et d'entreprises environ à la fibre en Flandre.Pour la Wallonie, il est question d'un accord similaire conclu cette fois avec Eurofiber. L'objectif est d'y étendre de manière économique le déploiement de la fibre jusqu'à l'habitation ('fiber-to-the-home') comme on l'appelle. Toutes les parties intéressées y auront un accès ouvert dans des conditions non-discriminatoires. Tout comme avec Delta Fiber, les conditions spécifiques doivent encore être négociées et ici aussi, une co-entreprise constitue l'une des pistes possibles pour le concept, l'installation, la maintenance et les futures mises à niveau du réseau de fibre optique. Grâce à cette collaboration, Proximus espère pouvoir connecter à la fibre au moins 500.000 habitations et entreprises en Wallonie."Ces partenariats permettront aussi une évolutivité nettement plus poussée après 2025, afin que d'ici la fin de 2028, jusqu'à 4,2 millions de maisons et d'entreprises puissent être connectés à la fibre. Cela reviendra à une couverture de quelque 70%", déclare Boutin. Le déploiement de la fibre a été entre-temps démarré dans onze villes belges.