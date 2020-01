Projective, spécialisée dans la gestion de projets pour institutions financières, a pris une participation majoritaire dans l'incubateur 'techtalent' malinois Exellys. L'actuel CEO et fondateur de ce dernier, Raf Seymus, est remplacé par Stefan Dierckx.

Le groupe Projective-Exellys compte désormais plus de 300 consultants et voit son chiffre d'affaires conjoint dépasser les 45 millions d'euros. Le groupe insiste sur le fait qu'Exellys restera une entreprise indépendante: les opérations au quotidien ne seront pas directement intégrées dans Projective.

Seymus renonce à sa fonction de CEO pour rejoindre Stellar Labs en qualité de managing partner. De plus, il siégera au sein du conseil d'administration de Projective, où il collaborera au niveau stratégique à la poursuite de la croissance et au renforcement tant de Projective que d'Exellys. Le nouveau directeur de Projective s'appelle Stefan Dierckx. C'est là aussi le seul changement au niveau du management.

Prêt pour Industy 4.0

Projective a été fondée en 2006 et est devenue aujourd'hui une entreprise internationale occupant plus de 150 personnes. Elle a été ces derniers temps confrontée à un besoin croissant d'intégration de davantage de jeunes top-talents dans les équipes de ses clients et ce, tant en Belgique que dans le reste de l'Europe. C'est précisément parce que c'est également là l'expertise d'Exellys qu'un rapprochement rapide a été rendu possible entre les deux entreprises.

Stellar Labs a été fondée fin de l'année dernière par Raf Seymus, qui en reprend à présent lui-même la fonction de CEO. "Avec Stellar Labs, nous voulons assurer des formations plus effectives, afin de recycler plus rapidement le personnel dans les entreprises et les préparer comme il sied à un avenir Industry 4.0", avait-il expliqué en son temps dans une interview accordée à Data News.

