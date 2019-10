Porsche et Boeing vont collaborer dans le domaine des voitures volantes

Le constructeur allemand de voitures de sport Porsche entend à long terme être actif dans le secteur des véhicules volants électriques et va dans ce but collaborer avec l'avionneur américain Boeing. Conjointement, les deux entreprises veulent développer et tester notamment un véhicule électrique à décollage vertical utilisable dans les villes. Voilà ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui même.

© Porsche

"Nous allons regrouper les forces des deux entreprises de pointe au niveau mondial, afin de devenir actifs dans un segment de marché potentiellement important pour l'avenir", a déclaré Detlev von Platen, directeur des ventes chez Porsche. Des experts des deux firmes et de diverses filiales collaboreront dans le cadre de ce projet Le constructeur de voitures sportives n'est pas le seul à rechercher de nouveaux concepts de mobilité. Chez Volocopter par exemple, qui effectue déjà des vols d'essai dans différentes grandes villes allemandes, le concurrent Daimler (la société-mère du constructeur automobile Mercedes) est également impliqué. A lire aussi: Utiliserons-nous tous demain un drone pour nous rendre au travail ?