PayPal permet aux utilisateurs américains de négocier des crypto-espèces

La firme de paiements PayPal permet à l'ensemble de ses utilisateurs aux Etats-Unis d'acheter et de vendre désormais des crypto-espèces via la plate-forme. Voilà ce qu'a annoncé l'entreprise hier jeudi via une mise à jour d'un précédent message de presse.

© PayPal