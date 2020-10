La crypto-monnaie bitcoin a vu sa valeur nettement augmenter hier mercredi, après que la firme de paiements PayPal ait annoncé qu'elle allait permettre les paiements en crypto-espèces. La valeur du bitcoin a atteint 10.833 euros en fin d'après-midi, ce qui n'était plus arrivé depuis juillet 2019.

Le bitcoin, la monnaie numérique la plus importante et la plus connue au monde, a enregistré une hausse de huit pour cent de sa valeur. D'autres crypto-espèces telles le litecoin et le bitcoin cash ont aussi vu leur valeur fortement progresser.

Les clients de la plate-forme de paiements PayPal pourront bientôt utiliser plusieurs crypto-monnaies. Selon PayPal, ce passage aux espèces numériques est irrémédiable. Cela offre des avantages évidents en termes d'accès et de retrait. La firme de paiements a cité d'autres atouts encore comme l'efficience, la rapidité et le dynamisme du système. Les crypto-monnaies offrent en outre aux pouvoirs publics la capacité d'effectuer rapidement des paiements aux citoyens, selon PayPal.

Limites

Les crypto-utilisateurs seront cependant confrontés à un certain nombre de limites chez PayPal. Ils ne pourront ainsi pas virer de l'argent de et vers des comptes. En outre, ils ne pourront garder que les crypto-espèces achetées via PayPal.

Provisoirement, les crypto-monnaies telles le bitcoin ne sont pas encore réellement utilisées pour régler des achats et font surtout l'objet d'un commerce. Les institutions financières et les fonds s'y intéressent cependant toujours plus.

