La néerlandaise Bruggenbouwers fait désormais partie de Pauwels Consulting. Il s'agit là du deuxième rachat aux Pays-Bas en l'espace d'un mois.

Bruggenbouwers est spécialisée dans le détachement de personnel pour des projets de Ponts et Chaussées, et d'Infrastructures en Belgique et aux Pays-Bas. L'entreprise existe depuis 2011 et a été fondée par les frères Patrick et Sander Bochem, ainsi que par Marc Heijens. Les fondateurs resteront à leur poste après l'intégration de l'entreprise à Pauwels Consulting.

Il n'y a même pas un mois, Pauwels Consulting avait déjà racheté Developers.nl, une entreprise similaire ciblant l'IT project sourcing. La firme de consultance gantoise a ces dernières années repris diverses entreprises et occupe aujourd'hui 1.100 personnes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Elle enregistre un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros.

