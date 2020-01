La firme de consultance belge Pauwels Consulting rachète Developers.nl: une opération qui s'inscrit dans une stratégie de croissance aux Pays-Bas.

Pauwels Consulting propose de la consultance et du 'project sourcing' basés sur l'IT et l'ingénierie, mais aussi les sciences de la vie. Avec Developers.nl, l'entreprise belge met à présent la main sur une firme néerlandaise spécialisée en 'IT project sourcing' intégrant des experts PHP, Java, Frontend et Python. Le montant du rachat de cette firme fondée en 2012 et dont le siège se trouve à Rotterdam n'a pas été communiqué.

Developers.nl possède quelque 70 collaborateurs qui passent, conjointement avec l'ensemble des services, dans le giron de Pauwels Consulting. "Grâce à ce rachat, le septième depuis notre partenariat avec 3D-Investors début 2016, nous faisons notre entrée dans le domaine du développement IT aux Pays-Bas et disposerons d'une plate-forme performante pour poursuivre notre expansion sur le marché néerlandais", affirme Bert Pauwels, CEO de Pauwels Consulting.

Mark Smit, le fondateur de Developers.nl, et le directeur général Maarten de Boer restent à leur poste. Au terme de ce rachat, le groupe d'entreprises Pauwels Consulting disposera, à l'entendre, de 985 experts susceptibles de travailler en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le groupe réalisera ainsi un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros.

