Google Play, la boutique d'applications pour les appareils fonctionnant avec le système d'exploitation Android, interdit celle de Truth Social, le réseau social cofondée par l'ancien président Donald Trump. Cela car il contient des menaces violentes et d'autres contenus qui ne sont pas conformes aux normes de Google, rapportent différents médias américains.

L'application avait été lancée le 21 février et a été présentée comme une alternative à Twitter. Elle est également -et l'est toujours- disponible sur l'App Store d'Apple et peut également être consultée à partir de navigateurs. Il semble cependant qu'elle enfreint les règles du Play Store en matière de modération du contenu, si bien que Google n'a pas encore approuvé l'application.

Le géant de la technologie affirme avoir informé Truth Social le 19 août de ces violations et de la manière d'y remédier. L'une des conditions est la mise en place de systèmes efficaces de modération des contenus générés par les utilisateurs, a déclaré un porte-parole de Google, cité par les médias américains. Selon le 'Trump Media and Technology Group', Truth Social est une communauté familiale et dynamique qui "a toujours travaillé de bonne foi avec Google pour s'assurer que l'application pour Android Truth Social est conforme aux règles de Google sans compromettre notre engagement à être un havre de paix pour la liberté d'expression", a commenté la société dans un communiqué, cité par l'agence de presse financière Bloomberg. "Nous pensons que tous les Américains devraient avoir accès à Truth Social, quels que soient les appareils qu'ils utilisent."

Le fait que l'application ne puisse être téléchargée sur les appareils Android affecte environ 44% des utilisateurs de smartphones américains, selon le site internet d'informations Axios. La plateforme de médias sociaux est la propriété de la société que l'ex-président américain a fondée en février 2021, après avoir été banni de Twitter et suspendu de Facebook et Instagram à la suite de l'assaut sur le Capitole le 6 janvier de l'année dernière. L'application prend soin d'écarter certains contenus potentiellement choquants comme les images sexuelles, mais les déclarations violentes comme les appels à une guerre civile pour défendre l'honneur de Trump y trouvent par contre leur place.

