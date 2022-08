Truth Social, le réseau social de l'ex-président américain Donald Trump, est aux prises avec des problèmes financiers. Suite à des rentrées publicitaires décevantes et une diminution du nombre d'utilisateurs, la plate-forme serait même au bord de la faillite.

C'est ainsi que l'hébergeur web RightForge aurait encore plus d'un million de dollars de crédit de Trump Media & Technology Group, qui est responsable de Truth Social. Voilà ce que révèle Fox Business sur base de sources anonymes. Depuis le mois de mars, les factures liées à l'hébergement du réseau ne seraient plus payées.

Le réseau avait été présenté par Trump en février. Avec Truth Social, ce dernier souhaite offrir une alternative à Twitter, le média social d'où Trump avait été exclu en 2021 en raison d'appels à la violence. Sur Truth Social, Trump et ses partisans peuvent quasiment poster n'importe quoi, mais beaucoup d'entreprises craindraient de ternir leur réputation, si elles faisaient de la publicité sur ce réseau. Les rentrées publicitaires de la plate-forme s'avèrent par conséquent décevantes, selon Fox. Le nombre d'utilisateurs est en outre limité et a tendance à régresser.

En collaboration avec Dutch IT Channel

