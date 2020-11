L'entreprise de sécurité Palo Alto Networks a conclu avec Expanse un accord de rachat de celle-ci. Expanse est spécialisée en 'attack surface management', à savoir la gestion des points faibles.

Palo Alto Networks est prête à verser quelque 800 millions de dollars pour acquérir Expanse, soit 680 millions d'euros après conversion. Ce montant sera payé en partie en espèces (570 millions d'euros) et en partie en actions (110 millions d'euros). Le rachat devrait probablement être entériné avant fin janvier encore.

Expanse se focalise sur les aires d'attaque. L'entreprise liste les différents éléments IT qui sont connectés à internet dans une entreprise et qui sont potentiellement sujets à des attaques. "Notre mission consiste à découvrir et à atténuer les risques que personne d'autre ne peut trouver", déclare Tim Junio, cofondateur et CEO d'Expanse, dans un communiqué de presse.

Pour Palo Alto, il s'agit là du troisième rachat cette année. La firme de sécurité a ces derniers temps déjà étoffé fortement sa gamme en absorbant des entreprises plus modestes. En avril, elle a ainsi repris le fournisseur SD-WAN Cloudgenix pour 420 millions de dollars.

