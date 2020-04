La firme de sécurité et de réseaux Palo Alto Networks a racheté Cloudgenix pour 420 millions de dollars. Cette startup fournit des services SD-WAN.

L'année dernière, Palo Alto Networks avait déjà effectué un certain nombre de rachats. La toute nouvelle acquisition de l'entreprise s'appelle Cloudgenix, une jeune pousse qui fournit des Software-Defined Wide Area Networks (SD-WAN) et se focalise sur la sécurité et les procédures conformes aux règles de sécurité des entreprises mêmes. Ce rachat s'inscrit dans la solution SASE de Palo Alto, une plate-forme réseautique sécurisée bout à bout.

L'objectif du système est de permettre aux bureaux satellites, mais aussi aux télétravailleurs de se connecter à distance en toute sécurité au réseau de leur entreprise. Palo Alto Networks a l'année dernière déjà repris plusieurs entreprises s'inscrivant dans le processus consistant à les faire passer du stade de firme de sécurité assez classique à celui d'acteur de réseaux. En septembre, la firme avait ainsi racheté l'acteur IoT Zingbox. Plus tôt en 2019, elle avait fait de même notamment avec l'entreprise de sécurité résidente dans le nuage Twistlock, l'entreprise de sécurité sans serveur Puresec, ainsi qu'avec la firme de sécurité AI Demisto.

