La fusée américaine Orion a depuis son lancement parcouru la distance la plus longue jamais atteinte par un vaisseau spatial destiné au transport de personnes, selon l'agence spatiale américaine NASA. Le vaisseau spatial s'est trouvé à un moment donné à 432.000 kilomètres de la Terre.

'Nous avons atteint la distance maximale par rapport à la Terre!', a indiqué l'agence spatiale sur Twitter. L'ancien record avait été établi en 1970 par la mission spatiale Apollo 13. Les membres de l'équipage avaient alors volé à une distance de 401.056 kilomètres de la Terre.

C'est le 16 novembre qu'Orion a décollé pour son vol inaugural vers la lune et retour. Le vaisseau s'est mis en orbite autour de notre satellite le samedi 26 novembre. Début décembre, il entamera son vol de retour vers la Terre. Si tout se passe bien, la mission se terminera le 11 décembre.

Retour de l'homme sur la lune

D'ici quelque temps, les Etats-Unis veulent que l'homme foule de nouveau le sol lunaire et ce, pour la première fois depuis 1972. La mission sans équipage Artemis I sert de répétition générale pour tester la sécurité d'Orion. Le prochain vol d'Artemis est prévu pour 2024. Ensuite, le vaisseau spatial devrait faire le tour de la lune avec quatre personnes à bord. L'homme devrait remettre le pied sur celle-ci aux environs de 2025.

L'intégralité de la mission peut être suivie en direct via ce site web.

