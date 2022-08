Tant les algorithmes que les données des utilisateurs américains de TikTok seront désormais contrôlés par Oracle. Voilà qui devrait rassurer les politiciens sur le fait que la Chine ne s'en mêlera pas.

TikTok est la propriété de la firme chinoise ByteDance et est actuellement l'une des applis les plus populaires au monde avec des algorithmes qui présentent assez rapidement et précisément les vidéos adéquates aux utilisateurs.

Ces dernières années, cette situation provoqua une certaine nervosité aux Etats-Unis, où la crainte était grande que les autorités chinoises puissent faire en sorte que l'algorithme soit contrôlé ou que le pays ait accès aux données des nombreux utilisateurs américains de TikTok. Il y a deux ans environ, il fut par conséquent question d'une possible revente de la partie américaine de TikTok. Cela déboucha en fin de compte sur une sorte de partenariat avec Oracle. Microsoft, conjointement avec Walmart, avait elle aussi manifesté son intérêt, mais elle mordit la poussière.

L'accord entre à présent effectivement en vigueur: Axios signale que toutes les données des utilisateurs américains transiteront dorénavant par l'infrastructure 'cloud' d'Oracle. Du coup, Oracle pourra accéder aux algorithmes et aux modèles de modération du contenu, pour s'assurer que les suggestions ne soient pas manipulées, et que tout visionnement non autorisé des données soit rendu impossible. Au début de l'été, on apprenait encore qu'il y avait bien un accès aux données de la part de la Chine.

Selon Axios, l'accord concernera dans un premier temps les nouveaux utilisateurs. A terme, les utilisateurs américains existants seront également transférés chez Oracle, même si aucune date précise n'a encore été citée.

