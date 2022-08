La marque chinoise de smartphones maintient son hub opérationnel en Allemagne malgré le fait qu'il lui est interdit d'y vendre encore ses appareils en raison de problèmes de brevets.

Oppo envisage une forte croissance en Europe et s'attend à ce qu'il n'en soit pas autrement à l'avenir. Voilà ce qu'a déclaré Billy Zhang, le vice-président en charge des ventes chez Oppo, lors d'une visioconférence à laquelle assistait Data News. Les ventes de la marque ont crû l'année dernière de 16% au niveau mondial et de pas moins de 94% en Europe. Cela peut paraître beaucoup, mais Oppo n'est arrivée sur le marché européen qu'en 2018. Selon Statcounter, l'entreprise possède 2,23% de part de marché en Europe, et selon Counterpoint, elle en est à 5%, ce qui n'est réellement pas mal dans le contexte actuel.

Oppo réitère aussi son intention de s'étendre encore en Europe. Le siège du groupe demeurera en outre en Allemagne et ce, malgré les récentes décisions de justice. Oppo et sa filiale OnePlus ne sont pour l'instant plus autorisées à vendre des smartphones via leur site web. Ainsi en a décidé un juge plus tôt ce mois-ci, parce que l'entreprise a violé des brevets de l'entreprise finnoise Nokia.

'Cela n'impactera pas notre choix du lieu d'emplacement de notre filiale. Or notre filiale allemande, qui héberge notre hub européen, continuera d'opérer comme avant', a affirmé Zhang. Et de répéter que le focus de l'entreprise demeure bien l'Europe Occidentale. C'est ainsi que des moyens des départements d'Europe Centrale et Orientale seront transférés, ce qui n'apparaît pas comme une si mauvaise idée en raison de la guerre en Ukraine.

Oppo envisage une forte croissance en Europe et s'attend à ce qu'il n'en soit pas autrement à l'avenir. Voilà ce qu'a déclaré Billy Zhang, le vice-président en charge des ventes chez Oppo, lors d'une visioconférence à laquelle assistait Data News. Les ventes de la marque ont crû l'année dernière de 16% au niveau mondial et de pas moins de 94% en Europe. Cela peut paraître beaucoup, mais Oppo n'est arrivée sur le marché européen qu'en 2018. Selon Statcounter, l'entreprise possède 2,23% de part de marché en Europe, et selon Counterpoint, elle en est à 5%, ce qui n'est réellement pas mal dans le contexte actuel.Oppo réitère aussi son intention de s'étendre encore en Europe. Le siège du groupe demeurera en outre en Allemagne et ce, malgré les récentes décisions de justice. Oppo et sa filiale OnePlus ne sont pour l'instant plus autorisées à vendre des smartphones via leur site web. Ainsi en a décidé un juge plus tôt ce mois-ci, parce que l'entreprise a violé des brevets de l'entreprise finnoise Nokia.'Cela n'impactera pas notre choix du lieu d'emplacement de notre filiale. Or notre filiale allemande, qui héberge notre hub européen, continuera d'opérer comme avant', a affirmé Zhang. Et de répéter que le focus de l'entreprise demeure bien l'Europe Occidentale. C'est ainsi que des moyens des départements d'Europe Centrale et Orientale seront transférés, ce qui n'apparaît pas comme une si mauvaise idée en raison de la guerre en Ukraine.