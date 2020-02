Le fabricant chinois de smartphones Oppo a recruté Dirk Pauwels à la fonction de directeur de la Belgique et du Luxembourg. Pauwels vient de chez Canon, mais il fut avant cela pendant quasiment quatre ans country director d'Huawei Technologies.

L'engagement de Pauwels est une indication que le fabricant entend à court terme lancer aussi ses smartphones sur le marché belge. Les appareils d'Oppo sont disponibles officiellement depuis peu déjà aux Pays-Bas et dans certains autres pays européens, mais en Belgique, tel n'est pas encore le cas. Les consommateurs belges peuvent cependant acheter les appareils d'Oppo via des boutiques web telles Coolblue et Bol.com.

Dirk Pauwels peut s'enorgueillir d'une vaste expérience dans la branche des smartphones. Entre 2014 et 2018, il fut actif comme country director Belgium pour le plus important fabricant chinois de smartphones, Huawei. Avant cela, Pauwels assuma diverses fonctions chez Philips Lighting, dont celles de Director Consumer Lighting et de sales manager Projects. Il travailla aussi en tant que country manager chez BenQ Mobile et comme responsable de la vente chez Siemens.

