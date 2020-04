Le fabricant de smartphones OnePlus a donné plus de détails sur son chargeur sans fil pour les nouveaux appareils OnePlus 8. Ce gadget permettra à l'accu du téléphone de se recharger jusqu'à 50 pour cent en une demi-heure. Les smartphones et le chargeur seront dévoilés officiellement le 14 avril.

Selon toute attente, le fabricant chinois présentera la semaine prochaine ses nouveaux produits-phares, à savoir les smartphones OnePlus 8 et 8 Pro. L'un de ces appareils au moins supportera le rechargement sans fil, comme cela a été indiqué lors de l'annonce du Warp Charge 30 Wireless, comme le chargeur s'appelle. La génération précédente de smartphones OnePlus ne pouvait pas encore être rechargée sans fil.

Le Warp Charge 30 Wireless a, selon le fabricant, une capacité de recharge maximale de 30W. La solution est ainsi l'une des plus puissantes dans le secteur, puisque la plupart des chargeurs concurrents n'ont qu'une capacité de 10W, voire parfois de 15W, ce qui augmente sensiblement la durée de recharge. OnePlus déclare utiliser une puce sur mesure garantissant une meilleure communication entre le chargeur et le smartphone.

Le prix du Warp Charge 30 Wireless n'est pas encore connu. Il ne le sera que le 14 avril, conjointement avec tous les détails sur les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

