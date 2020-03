A partir de ce mercredi, nous pourrons enfin surfer à la vitesse de l'éclair sur internet via le réseau 5G de Proximus en Belgique. Mais cela exigera évidemment un smartphone ad hoc. Nous avons établi pour vous l'inventaire des appareils compatibles déjà (ou très bientôt) commercialisés en Belgique.

Les premiers smartphones 5G introduits sur le marché belge, début mars, étaient les Find X2 et Find X2 Pro d'Oppo. Ce lancement par le fabricant chinois marqua du reste le début des appareils 5G dans notre pays. Il nous faut cependant ajouter ici qu'Oppo fait partie de la même multinationale (BKK Electronics) que OnePlus par exemple, entre-temps mieux connue dans nos contrées. La différence entre les smartphones Find X2 réside surtout dans les appareils photo de meilleure qualité équipant la version Pro. En outre, le Find X2 de base dispose d'une mémoire de stockage de 256 Go contre 512 Go pour le X2 Pro. La mémoire vive (RAM) est identique: 12 Go. Prix conseillés: 999 euros pour le Find X2 et 1.199 euros pour la version Pro.

Quelques jours après les appareils d'Oppo, le 13 mars, le Galaxy S20 Ultra arrivait dans les magasins. Le top-modèle 5G du tout nouveau cheval de bataille de Samsung se décline en deux versions: l'une avec 12 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage vendue 1.399 euros, et l'autre, l'Ultra, avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage vendue 1.549 euros.

Huawei n'est pas demeurée en reste et introduira prochainement trois modèles différents de son top-téléphone P40. Ils conviennent tous pour la 5G, mais leurs prix varieront sensiblement. L'Huawei P40 sera vendu à partir de 799 euros (8 Go de RAM/128 Go d'espace de stockage), le P40 Pro à partir de 999 euros (8 Go de RAM/256 Go d'espace de stockage), alors que le prix du produit-phare absolu, le P40 Pro+, démarrera à 1.399 euros (12 Go de RAM/512 Go d'espace de stockage). Les deux premiers modèles seront commercialisés à partir du 7 avril, et pour le P40 Pro+, il faudra encore patienter jusqu'au 20 juin. Ce qui est important à signaler à propos de ces smartphones, c'est qu'ils seront fournis sans applis et services de Google en raison du conflit commercial de longue haleine opposant Huawei et les Etats-Unis.

C'est le 14 avril que OnePlus sortira sa très attendue série 8, qui sera elle aussi parée pour la technologie 5G. On ne connaît officiellement guère plus de détails au sujet de ce smartphone, sauf qu'il sera équipé d'un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images devraient ainsi encore être plus fluides que sur les écrans à 90 Hz de la famille OnePlus 7. L'introduction du OnePlus 8 sera du reste diffusée en direct via ce site web (11 avril à 11H00).

Remarque: d'autres fabricants encore disposent d'un ou de plusieurs smartphones 5G, mais qui ne sont pas vendus dans notre pays. Cela pourrait changer rapidement en raison de la décision de Proximus d'être la première à commercialiser la 5G dans notre pays.

