Le fabricant de smartphones chinois OnePlus a présenté le 8T, le successeur de la série OnePlus 8 et le nouveau top-modèle de la marque. Assez étonnamment, il n'y aura cette fois pas de version Pro du smartphone.

Le OnePlus 8T sort six mois environ après les 8 et 8 Pro, qui avaient fait l'objet d'un test de notre part en avril. L'absence d'un 8T Pro est simplement dû, selon le directeur de OnePlus, Pete Lau, au fait que le fabricant 'ne savait pas ce qu'il fallait encore améliorer dans le 8 Pro', qui restera provisoirement en vente.

Warp Charge

Le 8T offre les nouveautés attendues par rapport à son prédécesseur. Notons donc la présence de Warp Charge 65, une technologie ultrarapide de recharge de l'accu de 4.500mAh: un quart d'heure branché sur une prise secteur suffit à faire fonctionner l'appareil une journée entière, se targue le fabricant. Charger à 65 watts n'est pas évident au pays des smartphones. C'est pourquoi le 8T dispose de douze détecteurs thermiques et d'une puce de cryptage dans le chargeur et le câble, afin de maintenir à un niveau correct la température de recharge en cas de pics de puissance.

L'écran Fluid AMOLED du 8 Pro à vitesse de rafraîchissement de 120 Hz se retrouve sur le 8T. Le téléphone possède ainsi l'un des affichages les plus fluides sur le marché, ce qui devrait à coup sûr plaire surtout aux joueurs, mais aussi aux autres utilisateurs durant la navigation quotidienne et les sessions Facebook.

L'écran présente une diagonale de 6,55 pouces, une résolution FHD+ (2.400 x 1.080 pixels) et un pic de luminosité de 1.100 nits. Il devrait donc être encore bien lisible sous les rayons du soleil, si l'on en croit OnePlus.

OnePlus 8T. © OnePlus

Bloc de quatre appareils photo

Le OnePlus 8T est en outre équipé d'un bloc de quatre appareils photo se composant d'un modèle principal de 48 méga-pixels à stabilisation optique de l'image, d'un objectif ultra-grand angle à 123° de 16 MP et d'une optique spéciale pour les prise de vue macro et monochromes. Pour filmer, relevons le mode Video Portrait, où une fine couche d'intelligence artificielle assure un effet de flou artistique ('bokeh') réaliste (arrière-plan estompé pour les portraits). OnePlus a rénové également le logiciel de stabilisation vidéo, de sorte que les vibrations des mains et autres soient encore mieux gommées. L'appareil à selfies de service est ce qu'on appelle un modèle à 'pinhole', une encoche pratiquée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Sous le capot moteur, on trouve un processeur 865 de Qualcomm, flanqué d'un modem Snapdragon X55 5G assurant un internet mobile ultrarapide. Il s'agit là du même tandem que chez les OnePlus 8 et 8 Pro. Outre la connectivité 5G, le nouveau smartphone supporte aussi la norme WiFi 6. Enfin, le 8T offre encore une primeur: c'est le premier smartphone intégrant le système d'exploitation Android 11, à l'exception des appareils Pixel de Google même. L'expérience d'utilisation est en grande partie conditionnée aussi par OxygenOS 11, la couche graphique de OnePlus basée sur Android.

Configurations et prix

Le OnePlus 8T sera disponible en version à 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage au prix de 599 euros (dans les teintes Aquamarine Green et Lunar Silver). Il y aura aussi un modèle à 12 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage au prix de 699 euros (uniquement en Aquamarine Green).

