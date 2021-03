En même temps que ses nouveaux smartphones OnePlus 9 et 9 Pro, la firme technologique chinoise éponyme lance cette semaine sa première montre intelligente, la OnePlus Watch.

Le boîtier de la nouvelle OnePlus Watch mesure 46 millimètres et est dans sa Classic Edition - le modèle standard - fabriqué en acier inoxydable. Le cadran est protégé par ce qu'on appelle du verre incurvé 2.5D.

Outre la Classic Edition, disponible en noir ou argenté, il existe aussi une Watch Cobalt Limited Edition, dont le boîtier est constitué d'un alliage de cobalt qui, selon OnePlus, s'avère deux fois plus solide et résistant à la rouille que l'acier inoxydable traditionnel. Le cadran de ce modèle est recouvert d'une couche de saphir assurant une plus grande netteté et une résistance supérieure aux éraflures.

110 fonctions

OnePlus a rendu sa première montre connectée étanche, mais aussi résistante à la poussière conformément à la norme IP68. L'entreprise y a intégré pas moins de 110 fonctions, dont la détection automatique du jogging et de la course. La montre affiche aussi des informations telles le pouls, la distance, la consommation de calories, la vitesse et - pour les nageurs - l'efficience SWOLF. Elle mesure également le niveau de stress et le taux d'oxygène dans le sang. Elle propose une formation à la respiration et émet un avertissement en cas de pouls (trop) rapide.

La OnePlus Watch intègre une batterie de 402 mAh rechargeable entièrement en 53 minutes, après quoi elle peut tenir le coup deux semaines en utilisation économe. Selon le fabricant, les utilisateurs actifs bénéficieront d'une semaine d'utilisation avec la batterie pleinement rechargée. La Watch offre en outre une capacité de stockage de 4 Go, ce qui devrait être suffisant pour quelque cinq cents chansons, et elle est compatible avec la plupart des écouteurs Bluetooth.

Les prix démarrent à 159 euros.

