Le fait que diverses grandes firmes renoncent à leur participation au Consumer Electronics Show (CES) en raison du variant omicron du coronavirus, hypothèque fortement le retour de cet événement annuel. Ce salon électronique populaire se déroulant sur quatre jours à Las Vegas est cependant encore et toujours à l'agenda pour le début du mois prochain. Rappelons cependant qu'à cause du corona, l'édition précédente du CES s'était déroulée entièrement en mode numérique au début de cette année.

Mardi, plusieurs entreprises telles Meta, la société-mère de Facebook, mais aussi Amazon, T-Mobile et Twitter ont renoncé à participer au salon physique CES. D'importants médias professionnels, dont CNET, The Verge et TechCrunch ont également annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentants au salon en vue de couvrir l'événement. Ces défections contribuent à la crainte croissante que le CES soit postposé, voire annulé.

Lisez aussi: De grandes firmes technologiques renoncent au salon CES

Sur son site, le CES rappelle aux participants qu'ils doivent être complètement vaccinés contre le covid-19, s'ils veulent être physiquement présents. L'organisation recommande également aux participants de se faire tester 'avant leur départ pour Las Vegas et dans les 24 heures après avoir pénétré dans un espace CES'.

Désistements

Outre les entreprises susmentionnées qui se sont désistées, des firmes comme le constructeur automobile General Motors déclarent qu'elles n'ont pas changé d'avis quant à leur participation. Quant à la société-mère de Google, Alphabet, elle affirme suivre de très près l'évolution de la situation.

Le CES a été créé en 1967. Parmi les technologies bien connues qui y ont été dévoilées, citons l'enregistreur vidéo, le lecteur de CD, le téléviseur HD et le Blu-ray Disc.

Mardi, plusieurs entreprises telles Meta, la société-mère de Facebook, mais aussi Amazon, T-Mobile et Twitter ont renoncé à participer au salon physique CES. D'importants médias professionnels, dont CNET, The Verge et TechCrunch ont également annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentants au salon en vue de couvrir l'événement. Ces défections contribuent à la crainte croissante que le CES soit postposé, voire annulé.Sur son site, le CES rappelle aux participants qu'ils doivent être complètement vaccinés contre le covid-19, s'ils veulent être physiquement présents. L'organisation recommande également aux participants de se faire tester 'avant leur départ pour Las Vegas et dans les 24 heures après avoir pénétré dans un espace CES'.Outre les entreprises susmentionnées qui se sont désistées, des firmes comme le constructeur automobile General Motors déclarent qu'elles n'ont pas changé d'avis quant à leur participation. Quant à la société-mère de Google, Alphabet, elle affirme suivre de très près l'évolution de la situation.Le CES a été créé en 1967. Parmi les technologies bien connues qui y ont été dévoilées, citons l'enregistreur vidéo, le lecteur de CD, le téléviseur HD et le Blu-ray Disc.