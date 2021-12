L'un des plus importants salons technologiques au monde, CES, devrait se tenir physiquement le mois prochain, mais toujours plus d'entreprises se désistent à présent qu'il apparaît qu'on se retrouve de nouveau en pleine pandémie.

De grandes firmes technologiques, dont Amazon, Twitter et Meta, la société-mère de Facebook, ne seront pas présentes le mois prochain au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. A présent que le variant omicron du coronavirus semble se propager rapidement, elles estiment qu'il ne serait pas responsable de prendre part à l'un des plus grands salons au monde pour l'industrie technologique.

CES 2022 aura lieu du 5 au 8 janvier inclus et devrait normalement drainer quelque 180.000 visiteurs désireux de découvrir les nouvelles tendances technologiques. Reste à savoir si l'événement sera toujours autant prisé en l'absence de grands noms. Pour rappel, l'organisateur Consumer Technology Association (CTA) avait décidé de faire de CES 2021 une édition entièrement numérique.

Omicron

'En vertu du principe de précaution et par mesure de prudence vis-à-vis de nos collaborateurs, nous ne serons pas physiquement présents au CES', a fait savoir Meta. La société-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp se dit trop préoccupée par les développements du coronavirus. De son côté, Amazon annonce qu''en raison de la situation incertaine en évolution rapide causée par le variant omicron', elle ne prendra pas part au salon. Quelques collaborateurs de Twitter auraient lors du CES dû participer à des tables rondes, mais l'entreprise de média social y renonce à présent. Quant au tableau de partage de photos numériques Pinterest, il a définitivement décidé de renoncer à l'événement. Précédemment déjà, l'entreprise de San Francisco avait convenu de ne mettre en place qu'un petit espace d'exposition au salon. T-Mobile US, un sponsor de CES, a déclaré pour sa part vouloir limiter sensiblement sa présence physique au salon.

CTA n'est provisoirement pas décidé à annuler l'événement. Des inscriptions affluent encore et toujours, et d'autres grandes firmes ont confirmé leur présence, selon l'organisation.

