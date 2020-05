La startup de chaînes de blocs louvaniste NGRAVE a entamé ce mardi la prévente de son NGRAVE Zero, un portefeuille ultra-sécurisé pour crypto-monnaies. Ce qu'on appelle le 'cold wallet' peut être précommandé via une campagne Indiegogo. La livraison est prévue pour octobre.

Le Zero est un portefeuille matériel demeurant toujours hors ligne, même lors de la création de clés cryptographiques et l'exécution de transactions. Comme les clés des utilisateurs ne sont jamais exposées en ligne et en l'absence de connexions USB ou Bluetooth, les inventeurs se targuent du fait que le Zero ne peut être piraté. En outre, l'appareil dispose d'un firmware qui a récemment obtenu la certification de sécurité la plus élevée au monde, à savoir EAL7.

Normes supérieures

Le 'cold wallet' de NGRAVE supporte plus de vingt monnaies en plus de toute la famille d'espèces Ethereum ERC20. En outre, il est possible d'ajouter sur une base régulière du support pour de nouvelles monnaies. Les personnes intéressées à précommander le Zero paieront temporairement 228 euros au lieu du prix normal en magasin, à savoir 398 euros.

'L'industrie des crypto-monnaies doit recourir à des normes de sécurité supérieures, afin que les utilisateurs finaux, les plates-formes en ligne et les entreprises puissent en fin de compte gérer sereinement leurs actifs numériques', explique Ruben Merre, cofondateur et CEO de NGRAVE. 'Avec le Zero, nous avons débuté de rien, conjointement avec les meilleurs experts en sécurité et en cryptographie, pour appréhender avec soin le problème le plus urgent de l'industrie des chaînes de blocs.'

Pour le Zero, NGRAVE a collaboré avec l'imec et COSIC, le groupe de recherche en cryptographie industrielle appliquée de la KU Leuven. Outre des subsides du gouvernement flamand, de la Commission européenne et de la Fondation Web 3, la jeune pousse a aussi récolté des fonds d'institutions financières et d'investisseurs privés.

