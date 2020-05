La startup de chaînes de blocs louvaniste NGRAVE a renforcé son équipe avec Jean-Jacques Quisquater, un éminent cryptographe. Quisquater conseillera l'entreprise sur certains aspects tels la sécurité, les algorithmes et les protocoles.

Quisquater, professeur émérite à la KUL, est un nom connu dans les milieux de la cryptographie. C'est ainsi que le livre blanc original sur le Bitcoin fait référence à son travail. Il est aussi co-auteur de quelque 220 rapports scientifiques. De plus, vingt brevets sont à mettre à son compte. Il a conçu notamment les coprocesseurs Corsair et Fame de Philips et NXP, qui sont utilisés dans 85 pour cent des passeports à l'échelle mondiale.

Portefeuille matériel

NGRAVE annonce la collaboration avec Quisquater à la veille du lancement de NGRAVE ZERO, un 'hardware wallet' (portefeuille matériel) caractérisé par le certificat de sécurité le plus élevé au monde (EAL7). Sa vente débutera le 26 mai au moyen d'une campagne Indiegogo.

'Nous sommes honorés que Jean-Jacques Quisquater distingue du potentiel dans notre technologie', déclare Ruben Merre, CEO et co-fondateur de NGRAVE. 'Il nous apporte plus d'un demi-siècle d'expérience cryptographique, et ses visions seront d'une valeur inestimable pour la réalisation des ambitions de notre entreprise.'

