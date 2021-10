Netflix refuse de payer pour le trafic de données supplémentaire provoqué par la popularité de séries telles Squid Game, comme le demandait un fournisseur internet sud-coréen. En raison du succès croissant des plates-formes de streaming, toujours plus de personnes visionnent régulièrement des séries via internet, ce qui engendre une consommation de données supplémentaire.

Un fournisseur internet sud-coréen réclame à présent de Netflix le paiement d'indemnités pour l'utilisation de son réseau. Selon l'entreprise, Netflix devrait lui verser 27,2 milliards de wons (quelque 20 millions d'euros) rien que pour l'année dernière. Cela représente quelque six pour cent du chiffre d'affaires de la firme télécom. A l'époque, Squid Game ne figurait du reste pas encore sur la plate-forme de diffusion.

Impact encore vague

L'impact financier direct d'un dédommagement d'utilisation de réseau sur Netflix est encore vague. La plate-forme de streaming craint en tout cas qu'il ne croisse de manière exponentielle et que d'autres fournisseurs internet dans le monde suivent cet exemple. Netflix verse certes une indemnité sur son marché américain, mais nulle par ailleurs. Les auteurs de contenus coréens paient, eux, aux fournisseurs télécoms de leur pays.

Lisez aussi: Un opérateur télécom coréen pointe Netflix du doigt à cause du succès de Squid Game

Squid Game, un thriller sud-coréen mettant en scène un groupe de personnes se livrant de manière violente à des jeux d'enfant, a été visionné via Netflix par le nombre record de 142 millions de gens au cours des quatre premières semaines après sa sortie. A peine la série était-elle apparue sur Netflix à la fin du troisième trimestre qu'elle engendrait une véritable vogue.

Un fournisseur internet sud-coréen réclame à présent de Netflix le paiement d'indemnités pour l'utilisation de son réseau. Selon l'entreprise, Netflix devrait lui verser 27,2 milliards de wons (quelque 20 millions d'euros) rien que pour l'année dernière. Cela représente quelque six pour cent du chiffre d'affaires de la firme télécom. A l'époque, Squid Game ne figurait du reste pas encore sur la plate-forme de diffusion.Impact encore vagueL'impact financier direct d'un dédommagement d'utilisation de réseau sur Netflix est encore vague. La plate-forme de streaming craint en tout cas qu'il ne croisse de manière exponentielle et que d'autres fournisseurs internet dans le monde suivent cet exemple. Netflix verse certes une indemnité sur son marché américain, mais nulle par ailleurs. Les auteurs de contenus coréens paient, eux, aux fournisseurs télécoms de leur pays.Squid Game, un thriller sud-coréen mettant en scène un groupe de personnes se livrant de manière violente à des jeux d'enfant, a été visionné via Netflix par le nombre record de 142 millions de gens au cours des quatre premières semaines après sa sortie. A peine la série était-elle apparue sur Netflix à la fin du troisième trimestre qu'elle engendrait une véritable vogue.