Après Orange et Proximus, voici que Mobile Vikings offre à présent également un support à l'eSIM. Ce qui est particulier chez l'opérateur virtuel, c'est que les clients peuvent activer leur 'carte SIM numérique' entièrement en ligne. L'opérateur d'Hasselt annonce également quelques abonnements adaptés.

Ce qu'on appelle l'eSIM de Mobile Vikings est disponible dans tous les plans tarifaires d'abonnements. La petite carte SIM numérique peut être sollicitée et activée entièrement en ligne lors de la souscription d'un nouvel abonnement ou par après, sans frais supplémentaires. Lors de la demande, l'utilisateur reçoit une liste des smartphones compatibles, afin de s'assurer que son appareil convient bien.

Lisez aussi: Telenet autorise un même numéro mobile pour le téléphone et la montre intelligente

Provisoirement, Mobile Vikings propose son eSIM exclusivement pour les smartphones et par exemple pas pour les montres connectées telles l'Apple Watch ou la Samsung Galaxy Watch. Chez Telenet, les utilisateurs peuvent depuis l'année dernière rester connectés via (l'eSIM de) leur montre intelligente et ce, au moyen d'un abonnement One Number. La fonction eSIM de smartphones tels l'iPhone 12 ou le Samsung Galaxy S21 n'est alors plus supportée par Telenet.

Davantage de données

Outre l'eSIM, Mobile Vikings lance ce mardi aussi quelques abonnements adaptés. Cela revient à dire que les plans tarifaires de 10, 12 et 20 euros offriront jusqu'à cinquante pour cent de données mobiles supplémentaires. Pour 10 euros, l'utilisateur bénéficiera désormais d'1,5 Go de données (contre 1 Go précédemment), pour 12 euros 2,5 Go (contre 2 Go) et pour 20 euros 10 Go de données par mois au lieu de 7 Go.

Selon Mobile Vikings, ces adaptations seront d'application pour un quart des abonnés. Sur base de leur plan tarifaire actuel, ces derniers seront automatiquement transférés vers le plan plus favorable au début de leur nouvelle période de facturation.

L'eSIM, c'est quoi exactement? L'eSIM (embedded SIM) est une mini-puce intégrée à un appareil et fonctionnant comme une carte SIM classique. Elle occupe cependant moins de place, ce qui permet aux fabricants d'utiliser l'espace ainsi libéré dans les smartphones et autres gadgets pour d'autres fonctions. Grâce à l'eSIM, les montres intelligentes peuvent elles-mêmes établir une connexion avec le réseau mobile. Sur les montres dépourvues d'une eSIM, la connexion au réseau s'effectue via Bluetooth avec le smartphone, et l'utilisateur doit donc avoir son téléphone toujours avec lui (ce qui peut s'avérer peu pratique lors d'activités sportives). Selon toute attente, la technologie eSIM gagnera dans les années à venir d'autres équipements intelligents, comme des voitures, vélos électriques, caméras de surveillance, ...

Ce qu'on appelle l'eSIM de Mobile Vikings est disponible dans tous les plans tarifaires d'abonnements. La petite carte SIM numérique peut être sollicitée et activée entièrement en ligne lors de la souscription d'un nouvel abonnement ou par après, sans frais supplémentaires. Lors de la demande, l'utilisateur reçoit une liste des smartphones compatibles, afin de s'assurer que son appareil convient bien.Provisoirement, Mobile Vikings propose son eSIM exclusivement pour les smartphones et par exemple pas pour les montres connectées telles l'Apple Watch ou la Samsung Galaxy Watch. Chez Telenet, les utilisateurs peuvent depuis l'année dernière rester connectés via (l'eSIM de) leur montre intelligente et ce, au moyen d'un abonnement One Number. La fonction eSIM de smartphones tels l'iPhone 12 ou le Samsung Galaxy S21 n'est alors plus supportée par Telenet.Outre l'eSIM, Mobile Vikings lance ce mardi aussi quelques abonnements adaptés. Cela revient à dire que les plans tarifaires de 10, 12 et 20 euros offriront jusqu'à cinquante pour cent de données mobiles supplémentaires. Pour 10 euros, l'utilisateur bénéficiera désormais d'1,5 Go de données (contre 1 Go précédemment), pour 12 euros 2,5 Go (contre 2 Go) et pour 20 euros 10 Go de données par mois au lieu de 7 Go.Selon Mobile Vikings, ces adaptations seront d'application pour un quart des abonnés. Sur base de leur plan tarifaire actuel, ces derniers seront automatiquement transférés vers le plan plus favorable au début de leur nouvelle période de facturation.