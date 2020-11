Les clients de Telenet pourront à partir du vendredi 13 novembre souscrire la nouvelle formule One Number. Il leur sera ainsi possible de relier leur numéro de téléphone mobile à une montre intelligente à fonctionnalité eSIM.

Avec One Number, le client Telenet, lorsqu'il ne disposera que de sa montre intelligente, pourra néanmoins être connecté pour recevoir des appels ou des messages. Via la montre intelligente et le réseau mobile, de la musique pourra par exemple aussi être diffusée ou un endroit être localisé. En Belgique, il s'agira là d'une primeur selon le câblo-opérateur malinois.

L'Apple Watch Cellular va faire ses débuts belges

Il n'y a guère encore de montres connectées qui supportent l'eSIM. Actuellement, One Number ne pourra même être activé que sur l'Apple Watch Cellular (disponible dans la Watch Series 6 et la série Watch SE), qui sera disponible un de ces jours en Belgique également. Suivront ensuite les versions LTE de la Galaxy Watch 3 et de la Galaxy Watch Active 2. Les précédentes générations de l'Apple Watch ou de la Samsung Watch avec eSIM, achetées dans un autre pays européen, sont aussi compatibles, selon Telenet.

A partir du 13 novembre, Telenet One Number sera intégré par défaut dans les packs Wigo, Yugo et Klik. Chaque numéro mobile d'un pack pourra être associé à une eSIM. La montre intelligente utilisera les données et les minutes d'appel incluses.

L'eSIM, c'est quoi exactement? L'eSIM (embedded SIM) est une mini-puce intégrée à un appareil et fonctionnant comme une carte SIM classique. Elle occupe cependant moins de place, ce qui permet aux fabricants d'utiliser l'espace ainsi libéré dans les smartphones et autres gadgets pour d'autres fonctions. Grâce à l'eSIM, les montres intelligentes peuvent elles-mêmes établir une connexion avec le réseau mobile. Sur les montres dépourvues d'une eSIM, la connexion au réseau s'effectue via Bluetooth avec le smartphone, et l'utilisateur doit donc avoir son téléphone toujours avec lui (ce qui peut s'avérer peu pratique lors d'activités sportives). Selon toute attente, la technologie eSIM gagnera dans les années à venir d'autres équipements intelligents, comme des voitures, vélos électriques, caméras de surveillance,...

