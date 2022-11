La semaine prochaine, Microsoft serait prête à prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la Commission européenne, selon l'agence de presse Reuters. L'entreprise entendrait ainsi apaiser les inquiétudes suscitées par le rachat d'Activision Blizzard.

Plus tôt ce mois-ci, la Commission européenne a entamé une enquête approfondie sur ce rachat. Elle se préoccupe de la concurrence sur le marché des jeux vidéo. Elle partage ces inquiétudes avec Sony notamment, qui s'oppose fermement au rachat. Sony prétend que les jeux d'Activision Blizzard ne tourneront bientôt plus que sur la Xbox, la console de jeu de Microsoft. Or Sony possède sa propre console concurrente, la PlayStation.

Les parties prenantes ont jusqu'en janvier prochain pour s'opposer au rachat auprès de la Commission européenne. Cette dernière entend prendre une décision définitive dans cette affaire pour le 11 avril 2023 au plus tard. Mais à présent, Microsoft aimerait prendre quelques engagements afin d'être en avance sur l'enquête, selon l'agence de presse Reuters. D'après une rumeur, Microsoft promettrait entre autres que les jeux d'Activision Blizzard sortiraient (également) pour la PlayStation au cours des dix prochaines années.

Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft avait été annoncé au début de cette année. Avec un montant de 69 milliards de dollars, il s'agit d'un des plus importants rachats dans le secteur des jeux. Ce rachat ferait directement de Microsoft la troisième plus grande firme de jeux au monde.

En collaboration avec Dutch IT Channel.

