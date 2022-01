Microsoft s'est entièrement tournée vers la production des Xbox Series X et S. L'entreprise semble du reste ne plus fabriquer de consoles Xbox One depuis fin 2020 déjà.

Le début 2021 marqua aussi la sortie sur le marché des nouvelles versions, les Xbox Series X et Xbox Series S. 'Pour nous concentrer sur la production des Xbox Series X/S, nous avons fin 2020 arrêté de fabriquer les consoles Xbox One', déclare à ce propos Cindy Walker, senior director Product Marketing for the Xbox, au site technologique The Verge.

La console Xbox One a été introduite en 2013 pour succéder à la populaire Xbox 360. L'appareil fut à l'époque présenté comme une console de jeu pouvant servir aussi de lecteur de médias, mais il dut affronter la concurrence féroce de la PlayStation 4 (un peu mieux équipée). En 2017, on eut droit à de nouvelles versions plus puissantes de la console, à savoir les Xbox One X et Xbox One S, mais ces dernières ne semblent pas non plus avoir jamais atteint le niveau de succès espéré.

Son véritable successeur débarqua fin 2020 avec la Xbox Series X. Pour les gens qui s'intéressent aux générations de consoles, c'est là le concurrent de la PlayStation. Et cette Xbox Series X ferait nettement mieux, selon les estimations de vente. Exit donc la Xbox One qui est poussée précocement vers la sortie.

Tel n'est du reste pas le cas de son homologue susmentionnée, la PlayStation 4. Cette semaine, on apprenait en effet que Sony allait en fabriquer plus, parce qu'elle ne peut acheter suffisamment de composants pour la PlayStation 5.

