Le groupe technologique japonais Sony va poursuivre cette année la production des consoles de jeu PlayStation 4. En raison d'une carence en semi-conducteurs tels les puces, mais aussi de problèmes de la chaîne de livraison, Sony ne parviendra pas à fabriquer suffisamment de consoles de la nouvelle génération, la PlayStation 5. Voilà ce que révèle l'agence de presse Bloomberg sur base des dires de certaines sources.

La PlayStation 5 (PS5) se fait rare depuis sa sortie en novembre 2020. Sony n'a jamais officiellement annoncé qu'elle renoncerait à produire la PS4, mais selon des initiés, fin 2021 était pourtant l'objectif initial. Or la PS4 utilise des puces moins perfectionnées et s'avère plus simple à fabriquer, ce qui, semble-t-il, incite Sony à poursuivre quelque peu encore sa production.

Depuis 2013, Sony a vendu plus de 116 millions de PS4. Cette console représente encore et toujours une bonne partie des rentrées de la division 'games' de l'entreprise au niveau des abonnements et du software.

