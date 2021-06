Les prévisualisations Windows 10 Insider sont temporairement suspendues. Formellement pour effectuer quelques tests, mais l'attente générale est que l'entreprise veut ainsi éviter la fuite de détails sur Windows 11.

Les Insider Preview Builds sont des mises à jour pour Windows, avant même qu'elles soient déployées auprès du grand public. Cela donne aux développeurs ou aux fans l'opportunité de découvrir ce qui va changer dans Windows.

A présent, Microsoft sort une mise à jour d'un communiqué posté fin mai sur un blog, dans laquelle l'entreprise affirme qu'il n'y aura plus de nouveaux 'builds' hebdomadaires. Il y aura par contre chaque fois des mises à jour complétant le dernier 'build' (21390). L'explication est que Microsoft veut entre autres tester plusieurs mises à jour complémentaires les unes par-dessus les autres.

Mais de manière générale, on estime qu'il s'agit là d'une excuse. Le 24 juin, Microsoft organisera en effet un événement consacré à Windows, et tout semble indiquer que l'entreprise annoncera à cette occasion 'Windows 11'. On ignore du reste si ce sera effectivement sous cette appellation, mais ce qui est sûr, c'est que Windows - surtout les versions à la consommation - fera l'objet d'une profonde rénovation ultérieurement ce mois-ci.

