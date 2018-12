Microsoft: 'Le navigateur Edge tournera sur Chromium'

Plus tôt cette semaine déjà, on avait appris que Microsoft préparait un navigateur Chromium. On sait à présent qu'Edge même ne sera pas remplacé, mais que c'est le moteur sous-jacent (aujourd'hui EdgeHTML) qui le sera par Chromium.

Selon le vice-président Windows chez Microsoft, Joe Belfiore, l'arrivée de Chromium ira de pair avec une fragmentation moindre et une meilleure compatibilité web. Microsoft envisage du reste de consacrer des montants importants au projet open source Chromium.

Rien ne changera pour les utilisateurs finaux d'Edge. Mais le navigateur fera à terme l'objet d'une mise à jour, par laquelle le moteur sera remplacé. Par souci de clarté, il s'agira uniquement du navigateur pour ordinateurs portables et de bureau. Edge pour iOS repose dès le début sur le moteur WebKit. Pour Android, c'est le moteur de rendu Blink de Chromium. A terme, Microsoft entend sortir une version pour macOS, qui tournera également sur Chromium.

Le choix de Microsoft fait quelque peu grincer les dents chez Mozilla, à l'initiative de Firefox. Mozilla regrette que Microsoft cède ainsi une grande partie du contrôle à Google. En même temps, elle craint aussi un problème de monopole. Dès qu'une plate-forme (telle Chromium) atteint une très grande part de marché, les développeurs travaillent plus souvent dans ce sens et ce, contrairement à une situation où plusieurs moteurs desservent une grande part du marché.