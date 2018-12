'Microsoft va remplacer Edge par le navigateur Chromium'

On ne connaît pas encore beaucoup de détails sur ce projet, mais selon Windows Central, l'entreprise préparerait actuellement un navigateur portant le nom de code Anaheim sur base de Chromium, le moteur de rendu intégré lui aussi dans Chrome de Google. La rumeur qui circule, n'est pas tout à fait le fruit du hasard, quand on sait que quelques développeurs de Microsoft ont récemment encore déposé du code pour le projet Chromium.

Windows Central apporte cependant la nuance, selon laquelle aucun détail n'est encore connu. Il se pourrait qu'Anaheim utilise la même interface utilisateur qu'Edge, et soit dans la pratique à peine différent, à l'exception du moteur sous-jacent. Mais il se pourrait aussi que Microsoft remplace complètement Edge.

Pour les utilisateurs, le changement aurait en tout cas comme avantage que les sites se comportent de manière identique tant dans Chrome que dans Anaheim.

Edge existe depuis 2015 et est, en tant que successeur d'Internet Explorer, le navigateur par défaut dans Windows 10. Malgré le fait que le navigateur soit plus léger et plus rapide que ses prédécesseurs, sa popularité demeure limitée. Selon Netmarketshare, Edge représente aujourd'hui sur les PC 4,34 pour cent de part de marché. Il se classe ainsi à la quatrième place après Chrome (63,60%), Internet Explorer (11,19%) et Firefox (10%).