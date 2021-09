Microsoft renouvelle sa gamme Surface. Cet automne et début 2022, cinq nouveaux appareils, un appareil remanié et une série d'accessoires seront disponibles en Belgique pour les consommateurs et/ou utilisateurs professionnels.

Surface Pro 8

D'après Microsoft, cet appareil 2-en-1 de 13 pouces est deux fois plus rapide que le Pro 7. Il est doté d'un processeur Intel Core de 11e génération, de deux ports Thunderbolt 4 et d'une batterie offrant jusqu'à 16 heures d'autonomie. À l'avant, on trouve une caméra 4K de 10 mégapixels avec haut-parleurs Dolby Atmos ; et à l'arrière, une caméra de 5 mégapixels. Il est aussi possible d'adapter et de charger le stylet Surface Slim Pen 2 directement sur l'appareil.

Disponible en Belgique à partir de début 2022 au prix de 1.249 euros.

Surface Laptop Studio

Ce PC portable/tablette de 14,4 pouces peut être utilisé en trois modes (Station, Stage et Studio). Un emplacement spécial est même prévu pour le Surface Slim Pen 2. Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core H35 de 11e génération (i5 ou i7, de respectivement 1742,9 grammes ou 1820,2 grammes) et 16 à 32 Go de RAM. L'appareil est aussi doté d'une carte graphique GeForce RTX 3050 Ti GPU avec 4 Go de mémoire.

Disponible en Belgique à partir de début 2022 au prix de 1.799 euros.

Surface Go 3

Avec ses 544 grammes, cette Surface 2-en-1 est la plus légère. D'après Microsoft, elle est aussi 60 pour cent plus rapide que le modèle précédent. L'appareil possède un écran de 10,5 pouces avec support réglable et un processeur i3 (de 10e génération). Sans oublier une caméra HD de 1080 pixels tant à l'avant qu'à l'arrière, et la connectivité LTE (4G) en option. Sous le capot, on retrouve 4 à 8 Go de RAM.

Disponible en Belgique dès le 5 octobre, à partir de 439 euros.

Surface Pro 7+

La Pro 7+ n'est pas un nouvel appareil. Mais lors du lancement au début de cette année, elle n'était disponible que pour les professionnels. Désormais, à partir du 5 octobre, les consommateurs pourront aussi l'acquérir à partir de 949 euros.

Surface Pro X

Pas de grands changements non plus avec cet appareil 2-en-1 avec processeur ARM, si ce n'est l'ajout d'une option "wifi only" (initialement aussi avec un modem 4G).

Disponible en Belgique dès début 2022, à partir de 949 euros.

Surface Duo 2

Cette petite tablette (ou grand téléphone) présente deux écrans. Comparé à son prédécesseur, l'appareil est doté d'un plus grand écran (5,8 pouces pour chaque écran ou une surface totale de 8,3 pouces une fois les deux écrans ouverts), d'une meilleure batterie (4449 mAh) et d'une meilleure caméra, et prend désormais en charge la 5G. Notons qu'une fois l'appareil fermé, ses bords affichent des notifications.

Disponible en Belgique dès le 15 novembre, à partir de 1.649 euros.

Accessoires

Cette nouvelle série Surface s'accompagne aussi de quatre nouveaux accessoires.

Le stylet Surface Slim Pen 2 bénéficie d'un rendu d'interaction amélioré et sera en vente au prix de 129,99 euros à partir du 15 novembre dans notre pays (contre début 2022 au Luxembourg).

Le Surface Adaptive Kit est composé d'une série de dispositifs, prévus à la base pour les malvoyants, qui permettent de faciliter l'utilisation de la Surface. Il sera disponible début 2022 pour 10,99 euros.

L'Ocean Plastic Mouse est une souris fabriquée à vingt pour cent à partir de plastique océanique. On pourra se la procurer à partir du 5 octobre pour 27,99 euros.

Enfin, comme son nom l'indique, le Microsoft Modern USB-C Headset est un casque léger permettant de passer des appels téléphoniques. Il sera disponible au prix de 61,99 euros à partir du 30 septembre.

Pour encore plus de détails sur tous les produits Surface, nous vous invitons à découvrir les présentations et toutes les photos de produit sur le site de Microsoft. Vous y trouverez également des fiches d'information reprenant tous les détails techniques de chaque appareil.

