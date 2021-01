Microsoft vient d'annoncer une version business de son Surface Pro 7, son ordinateur deux-en-un.

Le nouvel appareil a été baptisé Surface Pro 7+ et est une mise à jour des appareils existants. C'est ainsi que la version '+' disposera d'une plus grande batterie et d'un plus important espace de stockage sous la forme d'un SSD amovible. Il supportera aussi pour la première fois LTE.

Avec ce nouvel appareil, Microsoft espère surfer sur la vague du 'télétravail'. L'entreprise cible spécifiquement les écoles et les plus grandes entreprises qui doivent équiper toute une série d'élèves et d'employés à la maison de la connectivité requise.

La série Surface Pro se compose d'appareils hybrides et existe depuis quelque temps déjà. Sur le plan du look, elle a à peine changé au fil des ans. Les tablettes sont équipées d'un support et peuvent être changées en des ordinateurs portables, si on y ajoute un clavier et une souris en option.

LTE et SSD amovible

La nouveauté offerte par le 7+ réside dans le support de la connexion réseautique LTE Advanced, afin que vous ne disposiez pas uniquement du wifi. Le CPU a également été actualisé. L'appareil tourne sur la onzième génération des puces Intel Core et propose 32 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage. Ce qui est étonnant dans ce dernier cas, c'est que l'appareil est fourni avec un SSD amovible. Microsoft le qualifie de fonction de sécurité, mais cela semble surtout pratique pour le département IT dans le but de restaurer aisément les données professionnelles en cas de panne de l'appareil.

Notons enfin que la batterie a été améliorée, selon Microsoft. On ignore de quelle manière, car les spécifications ne sont actuellement pas encore disponibles. Le Surface Pro 7+ en configuration wifi sera commercialisé en Belgique à partir de 1.029 euros. Pour le Surface Pro 7+ en configuration LTE Advanced, il faudra compter 1.329 euros.

