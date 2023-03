La nouvelle version pilotée par l'intelligence artificielle du moteur de recherche de Microsoft semble être déployée à un rythme accéléré. Lors de la prochaine mise à jour, l'AI se retrouverait en effet déjà dans la barre des tâches de Windows 11.

Microsoft a basé son robot de recherche Bing sur ChatGPT, une AI générative qui a été présentée pour la première fois au grand public fin de l'année dernière. En collaborant aussitôt avec OpenAI, l'entreprise à l'initiative de ChatGPT, à une version personnelle du robot Bing à laquelle il est possible de poser des questions en langage naturel, Microsoft a déjà réussi à prendre de vitesse son grand concurrent Google. Et à présent, il semble que le géant technologique veuille déployer tout aussi vite le nouveau chatbot sur plusieurs plates-formes, parmi lesquelles Windows 11. Lors de la prochaine mise à jour, le robot Bing rénové devrait ainsi être intégré au système d'exploitation. Actuellement, on peut déjà utiliser Bing AI sur le navigateur, si on est inscrit à la preview. Il y a cependant une liste d'attente. La mise à jour donnerait à tous les utilisateurs un accès rapide au chatbot, directement dans la barre des tâches. En y saisissant votre question et en cliquant sur l'icône 'Bing', vous serez orienté vers le navigateur Edge, où vous pourrez interagir avec le chatbot. Ce dernier a été lancé la semaine dernière déjà dans les applis pour smartphones de Microsoft.

L'AI de ChatGPT a été introduite fin de l'année dernière et suscita directement un grand battage médiatique, mais aussi des critiques. Le chatbot répond aux questions d'une manière assez 'naturelle' et est capable de rédiger des textes entiers sur un sujet par exemple. Mais il lui arrive parfois aussi d'inventer des 'faits'. L'AI générative telle ce chatbot est le nouveau grand champ de bataille des géants technologiques, dont Google et Meta qui veulent lancer sur le marché leur propre algorithme linguistique.

