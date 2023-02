Microsoft a intégré son chatbot AI controversé à des applis pour smartphones Android et iOS. Voilà ce qu'annonce l'éditeur de logiciels dans un message posté sur son blog.

Seuls les membres d'un vaste groupe de testeurs peuvent déjà l'utiliser. Entre-temps, il y aurait déjà, selon l'entreprise, un million de personnes présentes dans le programme de prévisualisation.

Comme 64 pour cent des instructions de recherche passent via Bing sur les smartphones, Microsoft introduit les possibilités de son chatbot AI dans certaines de ses applis pour smartphone. Il s'agit en l'occurrence de l'appli du moteur de recherche Bing, du navigateur internet Edge et de l'application de communication Skype.

Il y a deux semaines, Microsoft annonçait les premières phases d'une vaste offensive AI, conjointement avec la jeune pousse OpenAI. Le chatbot de Bing promet de répondre aux questions en combinant différentes sources d'internet plutôt que de présenter une longue liste de liens.

Le chatbot Bing a démontré qu'il pouvait générer des réponses cohérentes, mais pas toujours correctes. De plus et dans le cadre d'un long entretien avec une journaliste, le robot s'est mis à lui déclarer sa flamme. Il en résulta que Microsoft y effectua des adaptations.

Part de marché

Avec l'intelligence artificielle, Microsoft tente de reprendre des couleurs sur internet. Selon l'analyste de marché Statcounter, Google détient une part de marché de quasiment 93 pour cent en matière d'instructions de recherche sur le net, alors que Bing en est à 3 pour cent. Le navigateur internet de Google, Chrome, est lui aussi dominateur avec une part de marché de 65,4 pour cent. Quant au navigateur Edge de Microsoft, il possède 4,5 pour cent de part de marché.

