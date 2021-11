La version multijoueur du jeu Halo Infinite est sortie plus tôt que prévu et peut être utilisée gratuitement depuis cette semaine par tout propriétaire d'une (récente) Xbox ou d'un PC. Microsoft fête ainsi le vingtième anniversaire de sa première console Xbox et de la première édition d'Halo.

Microsoft et 343 Industries ne devaient normalement lancer Halo Infinite que le 8 décembre. Le jeu complet accompagné de la campagne 'singleplayer' sortira encore et toujours à cette date, mais les amateurs peuvent donc dès à présent utiliser la version 'multiplayer'. A cette fin, il convient cependant de disposer d'un solide PC Windows ou d'une récente console Xbox de type One, Series X ou Series S.

Il s'agit encore d'une version bêta multijoueur 'free-to-play' d'Infinite, peut-on lire sur le blog du jeu, mais elle marque, selon les développeurs, le début d'Halo Infinite Season 1. Le multijoueur peut encore se caractériser par quelques imperfections, mais il offre néanmoins un accès direct à 'tous les day-one maps & modes' et au 'Full Season 1 Battle Pass'. Vos progrès dans le jeu seront aussi transférés sans problème dans la version complète, au cas où vous décideriez de l'acheter bientôt.

Lisez aussi: Microsoft postpose le lancement du jeu à succès Halo Infinite en raison de la crise du corona

La réflexion 'plus tôt que prévu' n'est du reste pas tout à fait correcte, car en raison de la pandémie du corona, Microsoft avait durant l'été de 2020 décidé de postposer à long terme le nouveau shooter. Initialement, l'objectif était de sortir Halo Infinite pour les fêtes de fin d'année 2020, mais la date fut donc reportée d'un an vu les circonstances.

Halo Infinite est aujourd'hui le dix-septième jeu de la franchise. La première version de 2001 fut considérée comme un jeu de tir révolutionnaire.

Microsoft et 343 Industries ne devaient normalement lancer Halo Infinite que le 8 décembre. Le jeu complet accompagné de la campagne 'singleplayer' sortira encore et toujours à cette date, mais les amateurs peuvent donc dès à présent utiliser la version 'multiplayer'. A cette fin, il convient cependant de disposer d'un solide PC Windows ou d'une récente console Xbox de type One, Series X ou Series S.Il s'agit encore d'une version bêta multijoueur 'free-to-play' d'Infinite, peut-on lire sur le blog du jeu, mais elle marque, selon les développeurs, le début d'Halo Infinite Season 1. Le multijoueur peut encore se caractériser par quelques imperfections, mais il offre néanmoins un accès direct à 'tous les day-one maps & modes' et au 'Full Season 1 Battle Pass'. Vos progrès dans le jeu seront aussi transférés sans problème dans la version complète, au cas où vous décideriez de l'acheter bientôt.La réflexion 'plus tôt que prévu' n'est du reste pas tout à fait correcte, car en raison de la pandémie du corona, Microsoft avait durant l'été de 2020 décidé de postposer à long terme le nouveau shooter. Initialement, l'objectif était de sortir Halo Infinite pour les fêtes de fin d'année 2020, mais la date fut donc reportée d'un an vu les circonstances.Halo Infinite est aujourd'hui le dix-septième jeu de la franchise. La première version de 2001 fut considérée comme un jeu de tir révolutionnaire.