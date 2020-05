Ce jeudi, Microsoft a comme attendu sorti la May 2020 Update pour Windows 10. Cette toute nouvelle et importante mise à jour semestrielle pour le système d'exploitation pour PC contient tant des correctifs de bugs que plusieurs nouvelles fonctions.

L'une des nouveautés, c'est qu'après l'actualisation, il sera plus facile et plus rapide d'associer les appareils Bluetooth à un ordinateur Windows 10. Vous pourrez désormais y arriver entièrement via l'écran de notifications et vous ne devrez donc plus plonger dans les paramètres.

Enregistrement plus rapide

L'enregistrement à Windows sera également nettement plus rapide grâce à un meilleur support de Windows Hello. C'est là la manière biométrique de se connecter au système d'exploitation via la reconnaissance faciale ou une empreinte digitale. Selon Microsoft, l'enregistrement sans mot de passe se fera plus vite que jamais, même s'il s'agit là d'une fonction pour laquelle l'ordinateur nécessitera le matériel adéquat.

Enfin, il sera possible dans Windows 10 de donner un nom unique à plusieurs bureaux virtuels en lieu et place des usuels Desktop 1 et Desktop 2. Comme par exemple Office pour toutes les applications bureautiques et Fun pour toutes les applis de divertissement.

Autres nouveautés intéressantes: la calculette qui sera désormais 'suspendue' au-dessus de toutes les autres fenêtres et applis, plusieurs peaufinages dans le bloc-notes (comme un avertissement pour les modifications non conservées) et une expérience de jeu améliorée grâce à DirectX 12 Ultimate et au support de gadgets tiers dans la Xbox Game Bar. Vous trouverez un aperçu complet de toutes les nouveautés de la May 2020 Update sur le blog de Microsoft.

La May 2020 Update peut être comme d'habitude téléchargée et installée via la fonction Windows Update dans les paramètres du système d'exploitation.

