Fin de cette année, Microsoft arrêtera de supporter Adobe Flash Player dans ses navigateurs. Une mise à jour devrait également supprimer le plug-in des ordinateurs Windows.

En 2021, le module Flash ne recevra plus les mises à jour sécuritaires dans Chromium Edge et Internet Explorer 11. Voilà ce qu'a annoncé Microsoft dans un communiqué posté sur son blog. Flash Player est intégré aux navigateurs.

Microsoft déclare à présent vouloir en janvier supprimer le plug-in de Chromium Edge, la plus récente version du navigateur. A cette période, les versions du module seront aussi bloquées sur Edge Legacy et IE11. Cet automne déjà, les utilisateurs pourront aussi télécharger une mise à jour optionnelle qui supprimera Flash de leur ordinateur Windows. Durant l'été de 2021 sortira alors une mise à jour obligatoire pour Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded 8.

Comme toujours chez Microsoft, les entreprises pourront, elles, continuer de travailler plus longtemps avec Flash. Si elles ont besoin du module pour des applications professionnelles par exemple, elles pourront encore l'importer pendant quelque temps dans Edge Legacy et IE11 et ce, via le mode Internet Explorer. Le module logiciel sera alors considéré comme un 'third party plug-in', et Microsoft ne sera plus responsable de son support.

Adobe Flash Player est depuis des années déjà occupé à disparaître. Adobe même avait annoncé il y a trois ans qu'elle arrêterait de le supporter cette année. Des firmes telles Google, Mozilla et Apple font pareil. Le plug-in, qui fut particulièrement populaire au début des années 2000 pour la création d'animations et de jeux dans le navigateur, passe aussi pour être un logiciel très vulnérable, qui peut être abusé par toutes sortes de bugs en vue d'installer notamment du malware sur les ordinateurs des utilisateurs. Pour obtenir de l'aide lors du passage à des technologies plus récentes, telles HTML5 ou WebAssembly, tournez-vous vers Adobe.

