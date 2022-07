La société mère renonce définitivement à la construction de son centre de données dans le village néerlandais, après un appel lancé notamment par des militants et la Chambre des représentants néerlandaise.

Il était prévu que le centre de données de Facebook soit implanté dans la ville touristique de Zeewolde et qu'il devienne le plus grand des Pays-Bas. Initialement, l'entreprise technologique pouvait compter sur le soutien du conseil municipal. Cependant, les opposants à ce projet ont remporté les dernières élections, faisant ainsi disparaître ce soutien. Des questions se posaient notamment quant à la consommation électrique, à la chaleur résiduelle et au bénéfice social. Cette critique a enflé à l'échelle nationale et le Parlement néerlandais a commencé à s'exprimer sur la question.

En mars, Meta avait déjà décidé de suspendre provisoirement ses projets concernant le centre de données. Désormais, sa décision est définitive. D'après l'entreprise, un centre de données à Zeewolde ne représente "pas le bon investissement". Cette affaire montre à quel point il est difficile pour les géants de la technologie de construire des giga-centres de données dans les circonstances actuelles. La crainte de pénuries d'électricité et de dommages environnementaux joue de plus en plus un rôle à cet égard.

