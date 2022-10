Meta Platforms, la société-mère de Facebook, sortira ce mois-ci encore un casque de réalité virtuelle pour utilisateurs professionnels. Le Meta Quest Pro sera équipé d'une plus puissante puce que le casque Quest 2 ciblant les joueurs et coûtera 1.800 euros.

Grâce au processeur Snapdragon XR2+, le casque sera cinquante pour cent plus puissant que le Quest 2 et sera fourni avec deux contrôleurs et une station de recharge. Avec une résolution de 2.160 x 2.60 pixels par oeil, le Quest Pro s'avérera aussi quelque peu plus net. Il embarquera pas moins de dix capteurs. Parmi les autres spécifications, citons l'accu de 5.000 mAh, la mémoire RAM de 12 Go et la capacité de stockage de 256 Go.

Plusieurs fonctions du 'casque professionnel' ciblent les réunions. C'est ainsi que le casque est à même, par le truchement de caméras spéciales, d'enregistrer vos expressions du visage et mouvements des yeux ('eye tracking') et de les appliquer sur votre avatar, ce qui devrait rendre les communications en réalité virtuelle plus réalistes et donc plus personnelles.

Collaborations

Grâce à une collaboration avec Microsoft, Meta entend porter les outils de productivité de Microsoft sur les appareils Quest et les expériences professionnelles Meta. Il est ici notamment question d''immersive meeting experiences' de Microsoft Teams pour Meta Quest, de Microsoft Windows 365 pour Quest, d''app experiences' Microsoft 365 pour Quest, d'intégration Microsoft Teams/Workrooms, de Meta Avatars in Teams, et de support d'Azure Active Directory pour Quest.

Une collaboration avec Accenture est aussi prévue, afin que les entreprises permettent à leur personnel, via le Quest Pro, de faire plus rapidement connaissance avec de futurs modes de travail.

Le nouveau gadget de Meta Platforms sera disponible à partir du 25 octobre.

Quest Pro. © Meta

