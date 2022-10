Horizon Worlds, la plate-forme métavers avec laquelle Facebook, aujourd'hui Meta, entend assurer son avenir, semble avoir un problème de visiteurs. Même les gens qui en sont à l'initiative, ne souhaiteraient pas l'utiliser.

Voilà ce qui ressort de mémos internes de Vishal Shah, le vice-président Metaverse de Meta, qui ont pu être consultés par le site technologique The Verge. Shah y signale que l'appli est aux prises avec des problèmes de qualité et que même l'équipe qui a créé l'appli, l'utilise à peine.

Horizon Worlds est la plate-forme de réalité virtuelle de Meta. Dans le monde numérique, vous devez pouvoir vous balader, discuter et jouer à des jeux simples. L'appli est cependant peut-être surtout connue pour les mèmes sur Mark Zuckerberg, qui a publié sur Facebook son propre avatar Horizon Worlds avec des images faisant penser à des jeux du début des années 2000. Ou pour les problèmes d'agression sexuelle que des testeurs précoces de la première bêta ont rencontrés.

Utilisable

L'appli pourrait donc nécessiter des progrès, et Shah signale que les réactions reçues par son entreprise portent principalement sur la stabilité du logiciel, sur la présence de bugs, etc. 'Avant même de pouvoir générer une expérience qui soit géniale et fidélise les clients, il faut que l'appli soit d'abord utilisable et bien conçue', affirme Shah. Il propose donc que les collaborateurs utilisent eux-mêmes le métavers au moins une fois par semaine, ce qui n'est apparemment pas le cas, selon les tableaux de bord internes.

Le géant technologique Facebook a changé d'appellation pour devenir Meta l'année dernière suite à une série de scandales. L'objectif apparent du directeur Mark Zuckerberg était de se focaliser ainsi sur le 'métavers', une expérience sociale virtuelle. L'entreprise injecte depuis lors des millions dans des applis de réalité virtuelle, dont la plate-forme sociale Horizon Worlds, mais aussi dans Horizon Venues et Workrooms, respectivement pour les événements et les réunions. Ces applis ont été ouvertes aux bêta-testeurs plus tôt cette année et ont été critiquées pour leurs 'graphismes', mais aussi pour leur fonctionnement et pour un manque général de 'choses amusantes à faire'. Le responsable de ces plates-formes l'année dernière, Vivek Sharma, a quitté Meta fin août. Sa fonction a été reprise depuis septembre par Shah.

