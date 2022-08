Vivek Sharma, le vice-président de la plate-forme VR Horizon, quitte Meta. Horizon est l'un des fers de lance du métavers développé par l'entreprise via Facebook.

Vivek Sharma fut pendant six ans actif au sein de la société-mère de Facebook et y fut précédemment entre autres en charge de la business unit Marketplace et Gaming. Plus récemment, il assuma la fonction de vice-président d'Horizon, la business unit VR en charge de donner littéralement forme au métavers naissant. Horizon Worlds est l'un des projets VR qu'il a dirigé et qui fait très fortement penser à l'ancien jeu en ligne Second Life, mais cette fois avec une couche de réalité virtuelle supplémentaire. Mais Vivek Sharma fut aussi responsable d'Horizon Workrooms et Venues: les applis permettant notamment de collaborer et de se réunir dans un environnement VR ou de participer virtuellement à des événements en direct.

On ignore pourquoi Vivek Sharma quitte l'entreprise: dans le communiqué de presse publié, Meta s'abstient de tout commentaire, et l'homme n'a pas souhaité réagir aux question de Reuters. Quoi qu'il en soit, ce départ tombe à un mauvais moment pour Meta, à présent que l'entreprise envisage de sortir un nouveau casque VR en octobre. Le métavers représente aussi pour Meta LE projet du futur, comme son nom l'indique. L'équipe d'Horizon fera à présent directement rapport à Vishal Shah, le vice-président du projet Metaverse.

