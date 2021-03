La plate-forme de diffusion Netflix a ajouté une fonction à son appli mobile, permettant à ses abonnés le défilement dans les vidéos rigolotes.

L'objectif est que l'utilisateur puisse brièvement se distraire, sans pour autant visionner directement un épisode complet (ou connaissant Netflix, une saison complète) d'une série TV. Le type de distraction donc qui oriente généralement les gens vers TikTok, Instagram ou YouTube.

La fonction, appelée Fast Laughs, n'est provisoirement disponible que sur l'appli Netflix pour iOS dans quelques pays. Ce n'est pas un hasard si elle ressemble fortement à TikTok et à Instagram Reels (le clone TikTok d'Instagram). L'utilisateur se voit présenter de brefs clips issus des shows Netflix. Si l'un de ces clips suscite son intérêt, il peut aussitôt cliquer vers la série complète, mais aussi placer le show ou le film sur sa liste 'Regarder plus tard'.

Concurrence

Sur le marché du streaming en forte expansion, il est logique que Netflix envisage de créer sa propre plate-forme de clips. Dans son combat pour attirer les utilisateurs, la plate-forme a elle-même cité le service de diffusion TikTok comme un important concurrent, étant donné que les gens consacrent par exemple plus de temps aux clips de danse viraux et moins aux séries et films plus longs. En proposant aux utilisateurs iOS un autre contenu sur lequel défiler rapidement, Netflix espère les garder sur sa plate-forme.

Netflix n'est du reste - et de loin - pas la seule plate-forme à ressentir la concurrence de TikTok. Cette semaine, YouTube a en effet sorti une appli de clips courts, alors qu'Instagram avait précédemment déjà lancé quelque chose de similaire. Fast Laughs se trouve actuellement en-dessous du menu de navigation de l'appli Netflix pour iOS et ce, dans un nombre limité de pays. Un premier test sommaire de notre rédaction semble montrer que la Belgique n'en fait pas partie. Un déploiement sur les appareils Android devrait suivre ultérieurement.

