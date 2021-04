Le spécialiste des puces électroniques Melexis envisage des perspectives plus favorables pour 2021 après un premier trimestre où le chiffre d'affaires était plus important qu'attendu.

L'entreprise bénéficie de l'augmentation de l'utilisation des semi-conducteurs dans les voitures, a-t-elle déclaré lors de la publication des résultats trimestriels.

Les ventes ont augmenté de 13% par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 155,6 millions d'euros. Melexis vient d'atteindre le bas de la fourchette (155-160 millions d'euros) qu'elle s'était fixée. La hausse de la demande a entraîné une augmentation des ventes, bien que le taux de change du dollar et "les délais d'exécution prolongés et les problèmes persistants à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement" aient eu un impact négatif. Des pénuries mondiales de puces pour un large éventail d'applications se produisent en raison de la forte demande.

Le bénéfice brut a augmenté de 17% pour atteindre 65,3 millions d'euros, le bénéfice net a augmenté de 34% pour atteindre 27,8 millions d'euros.

L'entreprise de Françoise Chombar, CEO, a déjà relevé les prévisions pour l'exercice 2021. Melexis prévoit une croissance des ventes de 22 à 25%, contre 15 à 20% l'année précédente. La société prévoit également une augmentation des bénéfices, avec une marge d'exploitation de 21%. Jusqu'à présent, c'était 19%.

"Nous continuons à profiter structurellement de la forte dynamique des nouveaux produits et de la croissance des semi-conducteurs dans l'automobile", a déclaré la CEO dans le communiqué de presse. "Alors que la demande continue d'augmenter et que les pénuries de l'industrie persistent, l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est d'équilibrer la demande accrue et l'offre limitée. Sur la base de notre carnet de commandes actuel, il est désormais plus probable que les ventes restent fortes au second semestre. Par conséquent, nous avons considérablement augmenté nos prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année."

